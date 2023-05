Arrestato un uomo a Montesilvano che in casa aveva una pistola detenuta illegalmente e la droga

Un uomo di 38 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Montesilvano dai carabinieri della locale Compagnia dopo che sarebbe stato trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente e di droga.

La scoperta è stata fatta nel corso delle operazioni dei militari dell’Arma nella città adriatica volte al contrasto e alla repressione delle attività illecite.

Durante la settimana appena trascorsa infatti, sono state svolte da parte dei carabinieri delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione dei reati in genere con particolare attenzione posta sul traffico illecito delle sostanze stupefacenti immesse nel territorio e alla detenzione abusiva di armi.

Questi servizi hanno permesso di individuare e contestualmente trarre in arresto nella flagranza di reato un uomo classe '85 già noto alle forze dell'ordine, per i reati di detenzione abusiva di armi e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante l’espletamento di specifico servizio di osservazione, pedinamento e controllo svolto dai militari della locale Stazione carabinieri, sarebbero stati raccolti numerosi indizi in relazione al fatto che l’uomo, all’interno della sua abitazione di Montesilvano, potesse detenere armi e della sostanza stupefacente. I militari quindi, hanno deciso di fare irruzione all’interno della casa, un appartamento, al fine di procedere all’esecuzione di perquisizione domiciliare e personale svolte d’iniziativa. L’attività di polizia giudiziaria avrebbe dato i frutti sperati in quanto, abilmente occultata in uno delle stanze della casa, sarebbe stata rinvenuta una pistola marca “Bernardelli” con caricatore inserito all’interno con tre proiettili, munizionamento per un totale di 13 cartucce di vario calibro oltre a 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e un bilancino di precisione utile alla suddivisione e al confezionamento dello stupefacente.

Per queste ragioni l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza di reato e posto in regime degli arresti domiciliari nellla propria abitazione in attesa dello svolgimento dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di venerdì 12 maggio.