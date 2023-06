Compie furto in una lavanderia ma la proprietaria lo vede dallo smartphone, arrestato a Francavilla uomo domiciliato a Montesilvano

Quando è entrato in una lavanderia self service di Francavilla al Mare per compiere un furto non ha considerato la presenza delle telecamere di videosorveglianza che trasmettevano in diretta sullo smartphone della proprietaria.

Come riferisce ChietiToday, la donna ha così visto il malvivente in azione all'interno della sua attività.

Di conseguenza la proprietaria, dopo aver visto la presenza dello sconosciuto ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Il furto è stato messo a segno nella serata di martedì 27 giugno ma il sistema di allerta delle telecamere ha permesso di intercettare il ladro in flagranza di reato. E quello dell'altra sera sarebbe il terzo colpo messo a segno da parte dell'arrestato nella stessa lavanderia francavillese. Dalle telecamere la proprietaria ha potuto vedere come l'uomo, di 36 anni domiciliato a Montesilvano, stesse scassinando la macchinetta automatica del caffè e il distributore di detersivi. Ma all'uscita ha trovato i carabinieri della locale Stazione che l'hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Sarebbe stato trovato con un cacciavite da 26 centimetri e le monetine rubate poco prima. Dopo la convalida dell'arresto la misura applicata è stata quella dell'obbligo di dimora a Montesilvano.