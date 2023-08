I carabinieri fanno irruzione nella sua casa e trovano la droga, arrestato un uomo di Montesilvano

I carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni residente in città per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, nell’ambito di specifico servizio di osservazione svolto dai militari dell'Arma che nutrivano forti sospetti circa la detenzione illecita di sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine, gli stessi hanno deciso di irrompere dentro all'appartamento allo scopo di svolgere attività di perquisizione personale e domiciliare.

Tali attività investigative hanno dato i frutti sperati dato che sarebbe stato rinvenuto, abilmente occultata in una delle stanze, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana del peso complessivo di 750 grammi oltre a vario materiale utile al confezionamento (bilancino di precisione e macchina per il confezionamento sottovuoto della droga).

Alla luce di quanto rinvenuto l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato e al termine degli accertamenti di rito svolti nel Comando Compagnia di Montesilvano, è stato accompagnato nel carcere San Donato di Pescara in attesa dell’udienza di convalida.