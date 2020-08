Marijuana pronta per essere spacciata ai giovani di Montesilvano: arrestato 25enne

I carabinieri del Nor di Montesilvano, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno colto in flagranza N.L., 25 anni di Roseto degli Abruzzi, da tempo attenzionato dai militari. Il giovane aveva in casa il materiale per il confezionamento di dosi di marijuana, della mannite, circa 420 euro in contante frutto dell'attività di spaccio e 65 grammi di sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato ed il condannato è stato sottoposto all'obbligo di firma in caserma

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.