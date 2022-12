Arrestato a Montesilvano un uomo incensurato per spaccio di droga

Un uomo di 33 anni, incensurato, è stato arrestato a Montesilvano dai carabinieri della locale Compagnia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, nel corso dei controlli eseguiti dai militari dell'Arma del nucleo operativo e radiomobile, volti al contrasto e alla repressione delle attività illecite, è stato notato un uomo che si aggirava con in modo ambiguo e guardingo nei pressi di un distributore di carburanti.

I carabinieri, insospettiti da questo comportamento, hann deciso di procedere a un controllo.

E la perquisizione si sarebbe conclusa con il rinvenimento della droga, hashish nello specifico. Si è poi deciso di estendere la perquisizione anche all'abitazione del 33enne e al suo interno i carabinieri avrebbero rinvenuto altra sostanza stupefacente: 230 grammi di marijuana e 80 di hashish. Ma anche 600 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio e vario materiale utile alla suddivisione e al confezionamento dello stupefacente. Visti gli elementi raccolti dai carabinieri l'uomo è stato dichiarato in arresto e messo ai domiciliari nella sua casa. Dopo l'udienza di convalida, che si è svolta oggi (lunedì 12 dicembre), il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti del 33enne l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nella stazione dei carabinieri di Montesilvano.