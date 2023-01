Si tratta di un ragazzo di poco più di vent'anni che è stato tratto in arresto dai carabinieri di Montesilvano a seguito del provvedimento emesso dal tribunale di Pescara in esecuzione della pena cui è stato condannato.

Condannato a due anni di reclusione per rapina aggravata in concorso dovrà ora scontare la sua pena.

Arrestato e condannato per rapina aggravata in concorso: per un ventenne si aprono le porte del carcere