Droga, convalidato l'arresto del pusher sorpreso a Montesilvano in flagranza di reato

Il tribunale di Pescara ha convalidato l'arresto di P.C., 47 anni, fermato martedì 21 luglio dai carabinieri della compagnia di Montesilvano e del nucleo radiomobile della locale stazione, al termine di un normale controllo, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, dopo essere stato fermato a bordo della sua auto, ha manifestato segni di instabilità emotiva che hanno insospettito i militari dell'Arma. Da qui è partita un'ispezione più approfondita con la perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Montesilvano.

Sono stati rinvenuti 130 grammi di hashish, bilancini di precisione, un cutter, diverse bustine di cellophane per il confezionamento e una somma in contanti di 225 € composta da banconote di piccolo e medio taglio. L'arresto in flagranza di reato è stato dunque trasformato in ordinanza di custodia cautelare con obbligo di dimora e di presentazione all'autorità giudiziaria.