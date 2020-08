Sorpreso con cocaina e marijuana spintona i carabinieri e prova a fuggire, arrestato un giovane di Montesilvano

Un giovane è stato tratto in arresto dai carabinieri a Montesilvano dopo essere stato trovato in possesso di droga.

A essere arrestato è stato C.L., un 26enne che aveva in totale 223 grammi di sostanza stupefacente: 220 grammi di cocaina e 3 di marijuana.

Questa mattina è stata svolta l'udienza di convalida dell'arresto risalente a lunedì scorso.

Il 26enne, quando è stato fermato dai militari della locale Compagnia ha provato a scappare spintonandoli, ma è stato bloccato dopo breve inseguimento a piedi. Per questo motivo verrà anche denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Adesso è stato ristretto agli arresti domiciliari.