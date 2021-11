È ai domiciliari per furti ma evade, arrestato a Montesilvano finisce in carcere

Un uomo di 34 anni di Montesilvano è stato arrestato dai carabinieri per il reato di evasione.

Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per dei furti compiuti in zona.

Ma nonostante questo non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite.

Per questa ragione, i cabaninieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno avvisato l'autorità giudiziaria, la quale, rilevate le condotte delittuose e in considerazione della personalità dell'uomo, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicando quella della custodia cautelare.