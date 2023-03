Spacciava droga usando una Smart, arrestato un uomo di Montesilvano che aveva anche una pistola rubata

Un uomo di 47 anni di Montesilvano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e indagato in stato di libertà ai sensi degli articoli 648 e 697 del codice penale per la ricettazione e la detenzione abusiva di un’arma.

Il 47enne è stato intercettato nell’ambito dei servizi svolti per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Pescara, Luigi Liguori, dalla squadra mobile.

Gli investigatori della sezione antidroga lo stavano già seguendo da alcuni giorni avendo motivo di ritenere che fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti spostandosi per i traffici con un’autovettura Smart di sua proprietà. Ieri (mercoledì 15 marzo), intercettato alla guida dell’auto, è stato sottoposto a controllo e nell’occasione sarebbe stato trovato in possesso di 1,3 grammi di cocaina occultata all’interno di alcune banconote. All’interno dell’autovettura sono stati sequestrati altri 5 involucri termosaldati per un peso complessivo di 2,4 grammi di cocaina, oltre alla somma complessiva di 900 euro.

Una volta rinvenuto lo stupefacente, gli investigatori si sono portati all’interno di un garage in uso allo stesso pregiudicato, dove avrebbero rinvenuto e sequestrato altra sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 150 grammi. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dove sarebbe stato trovato il quantitativo maggiore di droga: 2,5 chili di hashish e 580 grammi di marijuana. La perquisizione avrebbe permesso di rinvenire e sequestrare anche una pistola calibro 6 a 4 canne, con relative cartucce, risultata compendio di furto.