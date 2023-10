Prova a dileguarsi dopo aver visto i carabinieri a Montesilvano ma viene fermato e arrestato: aveva droga nel marsupio e in casa

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Montesilvano nella nottata dell'11 ottobre dopo che sarebbe stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti.

Il 25enne è stato intercettato dai carabinieri nel corso delle operazioni volte alla lotta e alla repressione delle attività illecite.

I militari del Nor della locale Compagnia hanno arrestato il ragazzo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella circostanza i carabinieri, impegnati in specifico servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto all’altezza di via Abruzzo. Lo stesso alla vista della pattuglia avrebbe provato a dileguarsi. Per questo motivo si è ritenuto opportuno sottoporre il soggetto a un controllo di polizia e in quel frangente, lo stesso, avrebbe assunto sin da subito un atteggiamento sofferente e poco collaborativo. A questo punto i militari hanno proceduto a effettuare una perquisizione personale che si sarebbe conclusa positivamente in quanto sarebbe stato rinvenuto, abilmente occultato all’interno di un marsupio, un involucro contenente 1 grammo circa di sostanza stupefacente del tipo hashish. Sulla base delle risultanze investigative acquisite, le operazioni sono state estese anche al domicilio dell’indagato dove in seguito di perquisizione sarebbe stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e nello specifico 7 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina, occultata all’interno della fodera di un cuscino. La sostanza stupefacente è stata debitamente repertata e sottoposta a sequestro. In considerazione degli elementi acquisiti dai militari dell’Arma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato nel carcere San Donato in attesa dell’udienza di convalida.