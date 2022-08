Fuori da un bar con la droga e un coltello a serramanico, arrestato un uomo di Montesilvano

Un uomo di 61 anni di Montesilvano è stato tratto in arresto dalla polizia nelle vicinanze di un bar al confine con Pescara.

A sorprendere il 61enne, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati gli agenti della squadra mobile.

L’uomo aveva 10 grammi di hashish e un coltello a serramanico.

I poliziotti hanno così deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione, rinvenendo ulteriori 78 grammi di hashish e 4,4, grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Per il 61enne è scattata anche la denuncia per detenzione abusiva di armi. Il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.