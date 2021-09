Donne arrestate a Montesilvano, Club Forza Silvio chiede un encomio per gli agenti della polizia locale

Il leader Roberto Rosa, insieme al direttivo, avanza la proposta commentando l'intervento di ieri in via Bocca di Valle

Via Bocca di Valle

In merito alle due donne di nazionalità serba arrestate ieri a Montesilvano, il Club Forza Silvio chiede un encomio per gli agenti della polizia locale Roberto Marzoli e Antonio Sfamurri, che hanno proceduto materialmente al fermo congiuntamente ai carabinieri.

Il leader Roberto Rosa, insieme al direttivo, avanza la proposta commentando l'intervento in via Bocca di Valle: «Rivolgo un ringraziamento personale e dell’intero direttivo al Comandate Casale per l’importante operazione che ha visto protagonisti i suoi uomini. La locale polizia municipale è a nostro avviso il fiore all’occhiello della nostra città, sempre impegnata costantemente a prestare la sua imprescindibile assistenza ai cittadini e nel periodo estivo appena conclusasi ai turisti che hanno soggiornato nelle strutture albergherie e immobili privati della nostra città».

Il Club Forza Silvio invita dunque il sindaco De Martinis a conferire un encomio ai due agenti e al Comandante Casale «per l’importantissima azione di contrasto alla criminalità locale» e contestualmente invita il primo cittadino ad ampliare ulteriormente gli impianti di video sorveglianza in altrettanti punti della città al fine di scoraggiare ulteriormente il verificarsi di simili episodi.