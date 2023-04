Deve scontare sei anni per resistenza a pubblico ufficiale e reati connessi alla droga: arrestato a Montesilvano

Arrestato dai carabinieri di Montesilvano un uomo di nazionalità italiana destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pescara. Deve scontare una pena complessiva di sei anni per vari reati connessi alla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto è avvenuto nel corso dell'intensa attività di controllo messa in campo dall'arma per la prevenzione dei reati predatori e non solo. Diverse le denunce fatte, a cominciare da quella di quattro minori ritenuti responsabili di furto aggravato all'interno dell'Iper di Città Sant'Angelo oltre a quella che ha riguardato un uomo sorpreso con indosso una pistola scacciacani senza tappo rosso e 87 munizioni di vario calibro. Sanzionato grazie al supporto dei Nas di Pescara anche un locale per carenze igienico-sanitarie.

Nel corso dell'attività di controllo straordinaria che si è concentrata in particolare ai Colli di Montesilvano e in via Madonna della Pace a Città Sant'Angelo sono stati controllati i 68 veicoli, identificate 107 persone, svolte tre perquisizioni personali, tre veicolari ed elevate 5 sanzioni al codice della strada sulla scorta delle infrazioni rilevate dai militari operanti. In più venivano controllati nove soggetti ristretti in atto alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.