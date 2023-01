Deve scontare cinque anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni continuate: arrestato

E' stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate commessi tra l'anno 2014 e il 2019. Da oggi per l'uomo, un italiano classe 1965, si sono aperte le porte del carcere. Ad arrestarlo in esecuzione delle pene addebitategli così come disposto dalla procura di Pescara, sono stati i carabinieri di Montesilvano. L'uomo per i gravi reati commessi dovrà scontare cinque anni di reclusione.

L'arresto è avvenuto nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati alla prevenzione e la repressione dei reati in genere messi in campo dal comando locale dei carabinieri.