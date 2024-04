Spaccio di droga, a Montesilvano arrestate 4 persone e sequestrati 300 grammi di cocaina

Nella serata di sabato 20 aprile i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato 4 persone per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e sequestrato 300 grammi di cocaina che sarebbe stata smerciata nel fine settimana.

I militari dell'aliquota operativa durante un servizio di prevenzione, si sono insospettiti nel vedere arrivare in un parcheggio due automobili che si sono affiancate in maniera furtiva, sulle quali vi erano rispettivamente due uomini ed un uomo e una donna, tutti già noti alle forze dell'ordine.

Nel giro di qualche secondo avviene uno scambio, dopodiché i mezzi si allontanano, ma in quel preciso istante scatta il controllo dei carabinieri che nel frattempo si erano appostati.

Un doppio dispositivo di controllo quindi riesce a bloccare sia i due soggetti che hanno ceduto lo stupefacente, l'uomo e la donna che dopo che avrebbero prelevato il panetto di cocaina si sarebbero allontanati a bordo della loro auto di qualche centinaio di metri. L'azione dei militari intervenuti non ha lasciato scampo ai quattro sorpresi proprio mentre avveniva lo scambio di ben 300 grammi di cocaina pronta per essere smerciata per il fine settimana durante i quali ormai si registrano maggiori consumi.

Su disposizione del pubblico ministero di turno gli arrestati sono stati accompagnati nella casa circondariale di Pescara, mentre la donna è stata condotta in quella di Teramo in attesa dell'udienza di convalida.