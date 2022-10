Arrestati quattro uomini dai carabinieri a Montesilvano

Sono in totale quattro le persone tratte in arresto dai carabinieri di Montesilvano nel corso dell'ultima settimana nell'ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio.

Il fine dei controlli è la prevenzione e repressione dei reati in genere.

A essere arrestati sono stati 4 uomini: uno di Montesilvano di 56 anni, perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Chieti per violazione delle normative in materia di armi.

Un 60enne originario di Città Sant’Angelo in esecuzione di un ordine di espiazione pena per reati relativi alla materia fallimentare. Un giovane di 37 anni originario di Loreto già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che a causa delle plurime violazioni accertate è stato colpito da ordinanza di aggravamento in carcere emessa dal tribunale di Avezzano e infine una persona di 69 anni, residente a Montesilvano, colpito da un ordine di esecuzione emesso dal tribunale dell’Aquila per violazioni commesse in materia di reati contro la persona.