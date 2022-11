Continuano gli interventi nelle aree verdi del Comune di Montesilvano: ampliata l'area cani nel parco Giovanni Paolo II

Prosegue il lavoro dell'amministrazione comunale De Martinis per la riqualificazione, sistemazione e potenziamento dei parchi cittadini a Montesilvano. A tal proposito, a breve fa sapere l'assessore comunale Alessandro Pompei, sarà consegnata la nuova area cani del Parco Giovanni Paolo II e tra qualche giorno partiranno i lavori in due aree verdi della città.

“Stiamo ampliando l’area cani all’interno del Parco Giovanni Paolo II inserendola in un contesto migliore, più pianeggiante e ampliando lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe con una fontana per l’acqua e delle panchine . Nell’ottica della riqualificazione dei parchi cittadini, che la nostra amministrazione comunale, sta portando avanti da diversi mesi, con l’acquisto di nuovi giochi e il miglioramento del verde inizieremo tra pochi giorni i lavori al parco Di Resta, in via Mincio, per il quale sono stati stanziati 60mila euro, mentre per il Parco Pertini in via Salieri la spesa di restyling ammonta a 45mila euro.

Gli interventi si potranno effettuare grazie ai fondi del Decreto Sud, che ha previsto per la nostra città 60 mila euro per 5 anni. Con il rup comunale Giuseppe Maggiore e la ditta incaricata abbiamo svolto un sopralluogo in cui abbiamo riscontrato diverse problematiche: la pavimentazione dissestata, il terreno con delle buche e alcuni giochi danneggiati, oltre alla recinzione divelta. Per il parco Pertini di via Salieri interverremo invece sul campetto dell’adiacente area polisportiva”.

Ricordiamo che nel mese di luglio l'amministrazione comunale aveva riaperto il Parco della Libertà con una serie di giochi e strutture nuova a disposizione, oltre ad un'area ristoro denominata "Rifugio urbano".