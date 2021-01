Anche Montesilvano avrà la sua area Calisthenics per fitness e ginnastica [FOTO]

Anche Montesilvano avrà la sua area Calisthenics per svolgere attività di fitness e ginnastica. La struttura verrà realizzata alla fine del prossimo marzo, con i lavori affidati alla Skyfitness Italia per 19.998 euro. L’iniziativa nasce dopo l’emendamento al bilancio “Attrezzature per lo sport all’aria aperta”, proposto dal consigliere comunale Panichella e approvato dalla maggioranza.

Oggi il sindaco De Martinis, l’assessore allo sport Pompei, la presidente della commissione sport Amicone e il consigliere Panichella hanno effettuato un sopralluogo al fine di individuare il tratto del lungomare tra viale Europa e la zona dei grandi alberghi, da adibire alla pratica del fitness .