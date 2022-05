Approvato dal consiglio comunale di Montesilvano il bilancio di previsione da 95 milioni di euro

Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato nella seduta odierna il bilancio di previsione 2022 – 2024 per un ammontare di circa 95 milioni di euro. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, aggiungendo che spicca fra le voci di spesa l'aumento del 40% dei costi da sostenere per le utenze a carico dell'Ente, che incide ovviamente assieme ai redditi dei dipendenti e alle spese per l'acquisto di beni e servizi specifici. Presenti però anche diverse opere pubbliche e interventi finanziati con fondi statali e regionali nel piano triennale delle opere pubbliche: i lavori di adeguamento antisismico di diverse scuole, il collettore di Via Verrotti, progetti di rigenerazione urbana che interesseranno non Corso Umberto o Viale Europa ma anche l’auditorium del Colle, l’impianto sportivo “Trisi” e progetti di riqualificazione di strutture come Villa Delfico e il Pala Dean Martin.

L'assessore al bilancio Valentina Di Felice ha aggiunto:

“Un allegato fondamentale per le amministrazioni locali è rappresentato dal documento unico di programmazione, che indica nella sezione strategica le politiche dell’amministrazione nell’arco temporale 2022-2024. L’amministrazione è impegnata in diversi fronti di rilevante importanza, ben declinati sia nella sezione strategica sia in quella operativa: dal lato delle risorse è previsto un piano corposo e ricco di opportunità di investimento per ridisegnare alcune zone della città, valorizzare alcuni immobili simbolo di Montesilvano e adeguare alle norme antisismiche le nostre scuole. Una direttrice importante riguarda il potenziamento del personale degli uffici tecnici, abbiamo sempre evidenziato la carenza di personale, spesso non sufficiente a sopperire alle richieste degli utenti, ma questa amministrazione pian piano sta invertendo la rotta verso la direzione opposta”.

Il sindaco De Martinis ha aggiunto che il bilancio è un documento fondamentale per l'amministrazione comunale per tracciare il programma dei prossimi anni, le linee di indirizzo e sviluppo del territorio:

"Tra le somme più alte nel bilancio: il sociale, il verde pubblico, le manutenzioni e i rifiuti. Previste nuove assunzioni, visto che al momento l’organico è al di sotto degli standard per una città come Montesilvano. Abbiamo stanziato delle somme per implementare la sicurezza in città e per alcune opere strategiche che eviteranno gli allagamenti come il collettore di via Verrotti e il dissesto idrogeologico del Colle”.