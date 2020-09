A Montesilvano passa di misura il bilancio di previsione finanziario 2020-2022

Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato il bilancio di previsione. Decisiva la seduta di ieri sera, conclusasi a tarda notte, che tiene in vita la macchina organizzativa. Tra scontri e posizioni divergenti, si è arrivati alla votazione finale con Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto e Montesilvano in Comune che fanno prevalere gli emendamenti della maggioranza con 13 voti favorevoli, a fronte dei 6 contrari espressi dagli esponenti del Pd e del M5S, mentre non si pronuncia il gruppo Siamo Montesilvano che sceglie la linea dell'astensione al voto.

Soddisfatto il sindaco Ottavio De Martinis:

"C'è stato un lavoro intenso e abbiamo vissuto momenti anche di tensione, ma alla fine ha prevalso il senso di responsabilità e sono felice che per il bene della città siamo riusciti ad arrivare ad una risoluzione positiva".

L'assessore al Bilancio, Deborah Comardi, mette in evidenza i punti salienti del documento: "Sono stati stanziati: 2 milioni e mezzo di euro per gli interventi sulle scuole, in particolare per il completamento per quelle di via Olona e di via Adda; 435mila euro per le manutenzioni stradali, 30mila euro per il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, investiremo sul potenziamento della promozione turistica e abbiamo confermato l’esenzione della Tari alle attività commerciali per i due mesi di lockdown".