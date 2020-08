La giunta comunale di Montesilvano approva il bilancio di previsione 2020. È accaduto ieri pomeriggio, per un totale di pareggio tra entrate e uscite di 89 milioni e mezzo. Le spese correnti ammontano a 50.228.423,81 euro, mentre le spese in conto capitale ammontano a 17.585.033,12 euro. Ecco cosa ha affermato il sindaco De Martinis:

“Porteremo avanti i programmi stabiliti, conservando le stesse tariffe tributarie e le stesse spese dello scorso anno per i servizi sociali. Interverremo sulla città con un nuovo piano del personale, tramite assunzioni. Stessa cosa per la polizia locale, che al momento ha un organico al di sotto degli standard. Abbiamo pensato al mondo della disabilità con una particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Confermata, anche per la manutenzione del verde pubblico, la stessa cifra dello scorso anno. Inoltre abbiamo stanziato somme per implementare la sicurezza in città”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel bilancio di previsione sono state previste opere molto importanti come i completamenti delle scuole di via Olona e via Adda, il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione e, attraverso il finanziamento regionale di 425.000 euro, la manutenzione delle strade comunali. Tra 15 giorni toccherà al consiglio comunale esprimersi in maniera definitiva.