Cade rovinosamente a terra in via Vestina a Montesilvano e si frattura il bacino: ora cerca "l'angelo" che l'ha soccorsa

Sabato 7 ottobre è caduta rovinosamente a terra e se i soccorsi sono arrivati è perché una donna l'ha notata mentre era in auto, si è fermata e ha fatto quella telefonata. Chi sia quella donna però la protagonista della vicenda che si è fratturata il bacino e ha riportato una lussazione nella zona lombosacrale come lei riferisce in un post, non lo sa e per questo su un gruppo pubblico ha pubblicato il racconto con la speranza di ritrovarla e ringraziarla.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16 davanti alla fermata dell'autobus di via Vestina antistante “Sapore di mare”. Una storia di altruismo, ma anche di indifferenza secondo quanto scrive la donna. “Pur essendo per terra senza riuscire ad alzarmi nessuno si è fermato ad aiutarmi – scrive -, ma lei non ci ha pensato un attimo a fermare la sua auto scendere e correre a soccorrermi aiutandomi ad alzarmi offrendosi di chiamare l'ambulanza e anche di riportarmi a casa pur non conoscendomi. Che Dio ti benedica sei stato un angelo custode per me non ti ringrazierò mai abbastanza ci vorrebbero più persone come te in questo mondo grazie dal profondo del mio cuore”, scrive ancora.

“Avrei piacere di ringraziare la signora di persona, ma non so dove trovarla quindi se ti riconosci in questo racconto contattami un grande abbraccio angelo cordiali saluti”, conclude. Il tam-tam su facebook è iniziato, la speranza è che si possa scrivere un ulteriore lieto fine a una storia che, comunque, racconta già di un gesto di umanità.