Tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata passano al Comune di Montesilvano [FOTO]

Un primo passaggio ufficiale è già stato ratificato e riguarda un alloggio di via Vestina 191, composto da sei vani, un garage e un posto macchina per un totale di 145 metri quadrati.

Per altri due immobili, rispettivamente in via Agostinone e via Isonzo, è solo una questione di formalità.

Il Comune di Montesilvano, dunque, prende possesso di tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e li utilizzerà per ospitare associazioni o per scopi prettamente civici al servizio della comunità cittadina.

È proprio il sindaco Ottavio De Martinis a rivelare un particolare: «L'appartamento di via Vestina, da qualche tempo nelle mani dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, ci è stato consegnato in maniera volontaria da un familiare del proprietario. Restiamo in attesa delle chiavi di accesso degli altri due alloggi, non appena carabinieri e polizia locale completeranno l'iter di acquisizione con i nostri uffici».

Il consigliere delegato alla Sicurezza, Marco Forconi, ricorda anche i precedenti di via Mosa, via Lago di Como e via L'Aquila dove altri appartamenti sequestrati sono oggi destinati al sociale.