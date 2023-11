Assegnato l'appalto per la realizzazione della nuova piazza di villa Carmine a Montesilvano

Il Comune di Montesilvano ha assegnato l'appalto relativo al progetto di realizzazione di una nuova piazza nella zona di villa Carmine. Con una determina dirigenziale, infatti, ha assegnato per un importo complessivo di oneri di legge pari a 193.875 euro i lavori che faranno sorgere alle spalle del parco Guy Moll, nella zona adiacente a via Vestina, una piazza al fine di favorire l'aggregazione sociale.

L'amministrazione comunale, lo ricordiamo, nei mesi scorsi aveva reperito i fondi aggiuntivi da stanziare per permettere l'avvio del bando a causa dell'aumento dei costi edilizi che rischiava di bloccare l'avanzamento del progetto. La piazza sarà di circa 900 metri quadrati, e vi sorgerà nel 2024 anche una nuova chiesa. La pavimentazione sarà di betonella e porfido e ci sarà anche una rotatoria per regolamentare il traffico fra via Madonna del Carmine, via Giovi e via don Minzoni. Il cantiere dovrebbe partire nei primi mesi del 2024. L'appalto è stato aggiudicato dalla ditta Picanto Appalti srl con un ribasso d'asta di circa il 15%. La piazza infine sarà dedicata a Beniamino Di Blasio, uno storico residente della zona di villa Carmine.