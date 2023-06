Assegnato l'appalto per i lavori di adeguamento sismico della scuola Delfico di Monfesilvano

Con una determina dirigenziale il Comune di Montesilvano ha assegnato in modo definitivo l'appalto per gli importanti lavori di adeguamento sismico nella scuola succursale Delfico. Si tratta di interventi finanziati con fondi pari a circa 800 mila euro, che fanno parte di quelli richiesti dal Comune al ministero dell'interno dell'ambito degli interventi di questo tipo da finanziare per 8 edifici scolastici del territorio di Montesilvano.

La determina assegna dunque in modo definitivo i lavori alla ditta "Cardinale srl" di Rosciano per un importo finale di 610.918 euro a seguito dell'offerta con ribasso presentata dall'azienda e giudicata la migliore fra quelle arrivate nel bando pubblico. Si tratta di interventi che andranno a impattare sulla sicurezza sismica dell'edificio con l'adeguamento alle attuali norme in vigore per quanto riguarda le caratteristiche strutturali degli edifici pubblici, e in particolare delle scuole, in caso di eventi sismici.

Sempre per quanto riguarda le scuole di Montesilvano, ricordiamo che la giunta De Martinis ha approvato nelle ultime settimane anche la delibera relativa al progetto definitivo per la realizzazione di una nuova mensa scolastica per la scuola in via Almirante.