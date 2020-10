L'app "Emergenza comune", una guida per uscire indenni dalle situazioni a rischio

Numeri utili per le emergenze e scenari di rischio che possono presentarsi. Sono queste le voci principali presenti nell'app "Emergenza comune" che include anche Montesilvano nell'elenco delle città aderenti all'iniziativa. Il servizio di pubblica utilità è stato progettato e brevettato da Appinnova, start up pescarese che ha già svolto un corso di formazione per i dipendenti comunali impegnati nel centro operativo comunale.

Questa piattaforma in cloud, che si interfaccia con il sito internet del Comune di Montesilvano, raccoglie in tempo reale tutte le informazioni e le direttive da seguire in caso di calamità naturali o di emergenza collettiva. L'applicazione si può scaricare sullo smartphone utilizzando Play Store o App Store.

Una volta installata, basta selezionare il comune di appartenenza per conoscere i numeri utili e i comportamenti da adottare in caso di situazioni pericolose. Essendo l'Abruzzo la prima regione italiana ad aver emanato un bando sulla comunicazione di eventi calamitosi, Montesilvano ed altri comuni della provincia di Pescara hanno ottenuto il finanziamento regionale. Ne fanno parte anche Penne, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Farindola e Picciano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Emergenza comune" fornisce tutte le indicazioni per una buona prevenzione qualora dovessero verificarsi terremoti, alluvioni, incendi, frane e nevicate abbondanti, con una sezione ulteriore riguardante l'allarme meteo, le planimetrie indicanti i punti di attesa, i campi base e le aree di accoglienza. L'utente può cliccare su tre sezioni principali: Piani di Emergenza, Scenari di rischio e Comunicazioni. L'assessore Cilli fa sapere che prossimamente verranno distribuite alle famiglie montesilvanesi delle brochure che riassumono tutti i contenuti del software.