Aperitivo di Pasqua fuori da un bar di Montesilvano, multe e chiusura per 5 giorni

Sul posto, in un locale in via Vestina, sono intervenuti i militari della guardia di finanza

Un bar in via Vestina a Montesilvano è stato chiuso temporaneamente per 5 giorni dopo l'intervento della guardia di finanza che ha verificato come ci fossero diverse persone che stavano consumando un aperitivo nel giorno di Pasqua.

Un gurppo di clienti, di età compresa tra 30 e 45 anni, era all'esterno del locale.

Tutti i presenti, qualcuno si è allontanato in tutta fretta, sono stati multati.

Sanzionato anche il titolare del bar con anche la chiusura del locale per 5 giorni. Le fiamme gialle si sono avvicinate al locale dopo aver visto diverse persone fuori dal bar, alcune di queste alla vista dei militari ha provato ad allontanarsi. Gli altri sono stati multati dopo essere stati identificati.