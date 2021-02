Anziano spaesato trovato in piena notte a Montesilvano su una panchina, assistito e accompagnato a casa

Intervento dei carabinieri di Montesilvano la notte scorsa per soccorrere un anziano spaesato che era seduto su una panchina in piazza Marconi.

A notare l'uomo sono stati i militari dell'Arma dell'aliquota radiomobile che intorno alle ore 3 stavano passando in zona per un servizio perlustrativo.

È bastato poco per comprendere che l’uomo versasse in stato confusionale.

Per questa ragione, vista anche la temperatura rigida, è stato richiesto l’immediato intervento del personale del 118 che giunto subito sul posto ha provveduto ad accompagnare l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara per i necessari accertamenti. Dopo qualche ora, ristabilite le condizioni psicofisiche dell’anziano e non avendo questi alcun familiare che potesse assisterlo, i carabinieri hanno provveduto a riaccompagnarlo nella sua casa di Montesilvano, non distante dal luogo ove era stato rintracciato. Della vicenda è stato informato l’ufficio servizi sociali del Comune di Montesilvano che potrà prestare all’uomo la necessaria assistenza.