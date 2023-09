Annullata per l'allerta meteo l'ultima passeggiata estiva "Alla scoperta dei Monti Silvani"

Annullata dal Comune di Montesilvano la passeggiata "Alla scoperta dei Monti Silvani" in programma per domenica 24 settembre. L'amministrazione comunale, infatti, ha fatto sapere che a causa delle previsioni meteo che indicano l'arrivo di un'ondata di maltempo, si è deciso a scopo preventivo di annullare l'iniziativa che prevedeva una giornata alla scoperta delle bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche della zona collinare di Montesilvano. Seguiranno ulteriori comunicazioni per un eventuale recuperto della passeggiata, che era l'ultima in programma per l'estate e che nei precedenti appuntamenti aveva riscosso un grande successo in termini di presenze.