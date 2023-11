Presentato a Montesilvano l'anno educativo dei nidi comunali: nei prossimi anni verrà aperta anche una nuova struttura

Presentato nei giorni scorsi nel Pala Dean Martin di Montesilvano, alla presenza di tutto il personale educativo dei nidi comunali “Lo Scoiattolo” e “Delli Castelli”, composto da 17 educatrici, un'educatrice atelierista e 6 coordinatrici, ha incontrato le famiglie per la presentazione dell'anno educativo 2023/2024. È stato illustrato il progetto educativo annuale, con tutte le attività laboratoriali, l’atelier teatrale e l’organizzazione delle specifiche attività per ogni sezione.

La coordinatrice pedagogica territoriale dei nidi Simona Foschini e il capo area amministrativo Fsc potenziamento nidi Mauro Diodato, hanno illustrato gli aggiornamenti amministrativi e pedagogici, esponendo l’importante investimento che il Comune e l’azienda Speciale stanno facendo sul settore 0/6. Il personale educativo assieme a tutto il gruppo di coordinamento pedagogico territoriale dell’Ambito distrettuale sociale 18 - Ecad Montesilvano sarà impegnato in una importante formazione triennale incentrata sul Reggio Emilia Approach, filosofia educativa fondata sull'immagine di un bambino con forti potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti. L’azienda speciale ha infatti stipulato una convenzione con Reggio Children srl partner formativo riconosciuto come un'eccellenza pedagogico-didattica italiana nel mondo.

Ad illustrare il progetto la presidente dell'azienda speciale Sandra Santavenere, il direttore dEros Donatelli e il vice sindaco del Comune di Montesilvano Paolo Cilli che nel dettaglio hanno illustrato anche il percorso che nei prossimi anni vedrà l’implementazione di 4 nuovi poli per l’Infanzia e un nuovo Nido sul territorio comunale. In questo processo di forte innovazione, aggiornamento ed espansione è stata ribadita la centralità delle famiglie, in quanto assieme a loro sarà fondamentale la costruzione di un comunità educante sul territorio già dai primissimi mesi di vita dei bambini e delle bambine.

Santavenere: “Bambini, genitori comunità educante e Istituzioni protagonisti di questo innovativo percorso educativo per il nostro territorio, ringrazio comunità educante e genitori per aver creduto nel progetto e per l’impegno che li vedrà protagonisti nei prossimi anni”.

Cilli: “Questo percorso è stato attivato anche dai nidi privati per avere la stessa linea educativa su tutti i nidi del territorio. Per andare incontro alle famiglie di Montesilvano come amministrazione comunale ci accolliamo i costi delle rette anche degli asili nido privati. Nei prossimi giorni, inoltre, partiranno i lavori delle nuove mense e delle otto strutture scolastiche”