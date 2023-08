Dopo 42 anni di servizio va in pensione Anna Piscione, "vigilessa" di Montesilvano

Dopo 42 anni di onorato servizio, venerdì 1 settembre la "vigilessa" di Montesilvano Anna Piscione andrà in pensione.

Un momento atteso ma per il quale non si è mai davvero pronti.

Per l'occasione l'agente della polizia locale montesilvanese, Anna Piscione, ha deciso di scrivere una lettera aperta ai cittadini.

Questo il suo contenuto: «Vi voglio comunicare con gioia che dopo 42 anni di carriera svolta nel Comando di Polizia Locale di Montesilvano, anche per me è giunto il fatidico giorno della pensione. Un traguardo rilevante in cui gli anni trascorsi mi hanno permesso di collaborare alla crescita di questa bella città con senso di responsabilità e legalità. Sono stata tra le prime donne a indossare una uniforme. In questa realtà nel lontano 1982 e mi sono impegnata sempre per farla rispettare con onore e partita, oggi vi dico che sono fiera di avere indossato questa uniforme e ogni giorno lavorativo per me è stato come se fosse il primo. Prima di ringraziarvi per questi anni trascorsi insieme, vi ricordo che una divisa rappresenta oltre al rispetto per la legge anche la solidarietà e un aiuto a ogni singolo cittadino in difficoltà. Salvare e soccorrere delle vite, salvaguardare l'ambiente, contribuire anche al benessere degli animali in difficoltà e insegnare il senso civico, in particolare ai giovani nelle scuole rappresenta tutto ciò che una donna e un uomo della polizia locale dovrebbe compiere quotidianamente. Sono stata molto fortunata a collaborare con tutti, dai colleghi al personale comunale e in particolare con voi cittadini, mi mancherete, ma continueremo a vederci in città. Buona vita».