L'amministrazione comunale di Montesilvano sull'evento di triathlon e le polemiche per la viabilità: "Sono questi eventi a darci grande visibilità"

Un evento sportivo di grande richiamo che ha portato grande visibilità alla città di Montesilvano quello tenuto nel fine settimana con i campionati giovanili di acquathlon e triathlon, con 2000 atleti fra i 6 e 19 anni popolando l'area del Jova Beach e tutto il lungomare nord. Così il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore Alessandro Pompei hanno commentato l'iniziativa sportiva che è stata accompagnata anche da polemiche relative alla chiusura di un tratto di lungomare e i problemi alla viabilità riscontrati soprattutto venerdì 9 giugno.

De Martinis: “Vorrei anche sottolineare che questo evento del Triathlon ha assunto carattere di solidarietà in quanto ha dato la possibilità di far svolgere i campionati regionali dell’Emilia Romagna, annullati dopo l’alluvione.

Si dichiara soddisfatto l’assessore allo sport Alessandro Pompei : “Grazie alla collaborazione instaurata negli anni tra il comune di Montesilvano e la Federazione Italiana Triathlon, siamo orgogliosi di essere stati scelti, per il terzo anno consecutivo, quale sede di questo importante campionato che rappresenta l’evento sportivo di punta dell’intero cartellone degli appuntamenti dedicati ai più giovani. Una manifestazione sportiva divenuta ormai occasione straordinaria per far conoscere alle numerose famiglie giunte in città, le bellezze del territorio e le potenzialità di Montesilvano anche dal punto di vista turistico. E’ stato uno spettacolo vedere il lungomare riempirsi di giovani atleti che hanno colorato di gioia gli angoli della città perché lo ricordiamo, lo sport è vita"

"Ci tengo a sottolineare che, con l'eccezionale ondata di traffico di venerdì scorso, questo evento non ha nulla a che vedere. Venerdì per il Triathlon erano chiusi, come sempre, solo 100m di lungomare e mai in questi anni ci sono stati disagi. Ovvio che se, contemporaneamente, vengono chiusi gli svincoli di Pescara Colli e quello del cimitero di Montesilvano, 10.000 autoveicoli che normalmente si sarebbero suddivisi tra le 3 uscite, si sono trovati tutti costretti a uscire a Santa Filomena con conseguente viabilità congestionata."

Nel prossimo fine settimana, ancora sport giovanile a Montesilvano con il Meeting di ciclismo per giovanissimi in età compresa tra i 7 e i 12 anni che prevede quattro giorni di attività, dal 15 al 18 giugno e che interesserà sempre la zona compresa tra i grandi alberghi e il lungomare nord. Saranno 1.500 i baby-ciclisti che, già nella sfilata inaugurale, si sfideranno per ricevere il premio per la coreografia più bella e simpatica nella presentazione delle squadre. Una manifestazione nata dalla passione ciclistica del consigliere comunale Stefano Girosante e organizzata dal commissario della nazionale italiana paralimpica Pierpaolo Addesi , abruzzese di Torrevecchia, ex atleta paralimpico plurimedagliato. Proprio per sua volontà, alla sfilata inaugurale ci sarà una rappresentanza di ragazzi disabili, affinché l’evento assuma anche carattere inclusivo.