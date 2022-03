Gli alunni della scuola Delfico di Montesilvano scendono in piazza per chiedere la pace in Ucraina [FOTO-VIDEO]

Gli alunni delle classi quinte della scuola Delfico di Montesilvano si sono radunate in piazza Diaz davanti al Comune per dare il loro contributo a favore della pace.

Le sezioni A, B, C, D e F accompagnate da tutti i loro insegnanti, hanno incontrato il sindaco Ottavio De Martinis (presente anche il vicesindaco nonché assessore alla Pubblica istruzione, Paolo Cilli) e hanno poi lanciato simbolicamente i palloncini con i colori della pace verso il cielo.

Ogni alunno aveva con sé davanti al volto un cartello personalizzato, ciascuno con un proprio pensiero contro la guerra che si sta combattendo in Ucraina dopo l'inaccettabile invasione della Russia.

Alla fine c'è stato il lancio simbolico dei palloncini con i colori della pace, da parte delle classi quinte della scuola Delfico.