Gli alunni di Montesilvano e Caramanico a lezione di ecologia con l'associazione Nuovo Saline [FOTO]

Quarantatre alunni del plesso di via Vitello d’Oro della direzione didattica di Montesilvano e 10 dell’Istituto scolastico di Caramanico Terme, delle classi quarta primaria, sono stati ospiti nella sala del tricolore del Comune di Montesilvano del progetto Montesilvano per l’Ambiente 2024.

Hanno partecipato per una lezione sull’ecosistema degli animali presenti sul fiume Saline.

Protagonisti della lezione didattica ambientale la 4° A e B del plesso Vitello D'oro di Montesilvano accompagnati dalle docenti Patrizia Carlucci, Flaminia di Marcobernardino , Roberta di Francesco, Vanessa Ti Tizio, Cristina Lorenzetti e Pina Piunno della Direzione Didattica Montesilvano e la 4° B dell'istituto Caramanico Terme con le docenti Ilario Rossana, Smarrelli Valentina Tema della lezione tenuta nella sala tricolore del palazzo di città dai tecnici di Nuovo Saline coordinati da Gianluca Milillo è stata la biodiversità delle specie vertebrate che vivono attorno al fiume Saline.

Mostrate slide e reperti (tra cui la riproduzione del cranio di un felino preistorico che viveva sulle sponde del fiume prima dell'ultima glaciazione) inoltre sono stati mostrati uccelli, rettili e mammiferi del nostro ecosistema fluviale. Presente alla lezione anche il segretario regionale della Arci Fisa Pino Di Monte e l’operatore Karlo Ciccottelli. Gli alunni alla fine della lezione hanno creato un vero e proprio dibattito con una serie di domande sul ecosistema del fiume e degli animali.