Alla Coop di Montesilvano c'è la spesa solidale per gli amici a quattro zampe in difficoltà

Spesa solidale in favore degli amici a quattro zampe alla Coop di Montesilvano. L'iniziativa, che si farà anche nell'IperCoop di San Giovanni Teatino, è prevista per sabato 15 luglio con il ricavato fatto di scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori, destinati proprio agli animali abbandonati e in difficoltà.

All'ingresso dei punti vendita i soci Coop e quelli delle associazioni aderenti che saranno riconoscibili dalle pettorine, distribuiranno gli shopper la raccolta e un volantino con l'elenco dei prodotti da donare.

Sono 170 i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 che in Italia promuoveranno la spesa solidale destinata agli animali e che viene organizzata grazie alla rete di volontariato e le istituzioni locali impegnate nel prendersi cura lor.

Nel 2022 i risultati sono stati ottimi: negli oltre 200 negozi partecipanti sono state raccolte 60 tonnellate di prodotti distribuiti poi alle oltre 163 associazioni coinvolte. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di equa distribuzione delle risorse.