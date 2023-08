La tappa di Spoltore di Miss Adriatico va ad Alisia Strugaro di Montesilvano [FOTO]

È stata la studentessa di Montesilvano Alisia Strugaro a vincere la tappa di Spoltore del concorso di bellezza Miss Adriatico.

La giovane montesilvanese ha aspirazioni nel campo moda ed è appassionata di balli caraibici.

È stata eletta a bordo piscina della Città Bianca di Villa Raspa di Spoltore.

La Strugaro ha avutro la meglio in base alle valutazioni della giuria tra le 26 concorrenti che hanno sfilato prima in abito elegante, poi in bikini e infine in body olimpionico della Falcone dolciaria, divisa ufficiale della 47esima edizione dell'unico concorso di moda patrocinato dal consiglio regionale.

A premiarla con il lasciapassare per le finali regionali di Castilenti del prossimo 3 settembre sono stati il promotore dell'evento Alessandro Filippone, l'imprenditore Gaetano Borsetti e la speaker di Radio Mare, Barbara Di Marco. Lo spettacolo è stato presentato da Maurizio Tocco con gli intermezzi musicali curati da alcune protagoniste del Festival della Melodia come Giuliana Marinelli, Anna Rosini e Shasa Cappellari. Molto apprezzata dal pubblico presente l'esibizione della scuola di ballo "Fantastic Dance" di Pescara che ha evidenziato l'amore per l'arte del movimento di donne di una certa età. Le altre fasce sono andate a Loriana Agaj Miss Acqua & Sapone, Giulia Binni Miss intimo Unigross, Siria Chiavarini Miss caffè Mokambo, Robmariel Belen Miss Spiedì arrosticini, Valentina Di Luca Miss vini Lampato e Shasa Cappella Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo.

Le selezioni musicali sono state curate da Marco Corneli, le coreografie di Roberta Mezzanotte e le riprese di Andrea Angelozzi. Prossimi appuntamenti con il tour della bellezza di Miss Adriatico saranno a Scafa, Elice e Città S.Angelo con iscrizioni ancora aperte e gratuite per le ragazze interessate.

«Non mi aspettavo il primo posto», confessa Alisia Strugaro, «è stato tutto molto bello e dedico questo momento di gioia alla mia famiglia e alle mie amiche di Miss Adriatico».