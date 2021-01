La denuncia di Italia Nostra: "Strage di pini nella riserva di Santa Filomena" [FOTO]

Il taglio di diversi pini all'interno della riserva di Santa Filomena, area verde al confine tra Pescara e Montesilvano, viene definito una strage da parte dell'associazione ambientalista Italia Nostra.

L'associazione, nel sottolineare come non ci sia pace per i pini dell'Aleppo, ricorda, citando Wikipedia, che la riserva è un'area naturale protetta che si estende in un'area di circa 20 ettari.

«Questa sarebbe la definizione che si può trovare facilmente», si legge in una nota, «definizione che in questi giorni pare sia errata, in quanto sono stati abbattuti diversi esemplari di pino d’Aleppo, che si trovavano al suo interno. Da chi sono stati abbattuti se l’area è protetta? La domanda non sarà seria ma è grave, in quanto la risposta è: dai suoi protettori. E ora, noi cittadini e associazioni, ci stiamo ponendo il problema di come proteggere il bene protetto da chi dovrebbe proteggerlo, cioè dai carabinieri forestali. Il pino d’Aleppo è una nostra specie endemica, di pregiati valori genetici, un portatore della biodiversità della quale tanto si parla: il 2021 sarà l’anno dedicato alla protezione della biodiversità, nel mondo. Ma noi, tra Pescara e Montesilvano, non siamo il mondo, e quindi, invece che proteggere chi va protetto, in nome di una sicurezza dal sapore assicurativo, si preferisce eliminare il soggetto da proteggere. È come se si decidesse di uccidere una tigre protetta in un bioparco perché potrebbe morderci. Sembra che noi non riusciamo a salvaguardare quel lembo di natura in cattività, come è la nostra Riserva, perché ancora non se ne comprende il significato. Eppure è la nostra tigre. E quindi giova ripetere che: la riserva naturale pineta di Santa Filomena essendo un'area naturale protetta situata in Abruzzo nella provincia di Pescara che si estende in un'area di circa 20 ettari, al confine tra i comuni di Pescara e di Montesilvano, va protetta».