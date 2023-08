Alan Sorrenti chiude il Diorama Festival 2023 a Montesilvano

Volge al termine, sul belvedere di Montesilvano Colle, l'edizione del Diorama Festival "Primavera-Estate 2023". Sabato 19 agosto appuntamento con il live del sassofonista e polistrumentista Pomante, domenica 20 la chiusura con il live di Alan Sorrenti. L'evento torna dunque nel luogo dove tutto è nato, nell’estate 2021, "e dove vorremmo che ogni anno continuasse a terminare il viaggio estivo di Diorama Festival. Perché è lì che il sogno di raccontare e raccontarci, tutti insieme, un Abruzzo fantastico ha visto la luce per la prima volta", dice il direttore artistico Paolo Cicalini.

"Un belvedere a picco sul mare, con uno dei tramonti più incredibili della nostra regione, con il sole che si spegne in agosto sul viso della Bella Addormentata", per un festival "itinerante e gratuito nei luoghi più suggestivi d’Abruzzo, giunto nel 2023 alla sua terza edizione: l’arte, la musica e la cultura per riscoprire le meraviglie della nostra regione".

Storicamente un diorama era una rappresentazione paesaggistica o architettonica in scala ridotta, racchiusa in una teca ed esposta nei musei per scopi divulgativi. Allo stesso modo il festival costruisce diorami in scala reale nei più suggestivi luoghi della nostra regione, esplorando e reinterpretando il paesaggio attraverso l’intreccio di entità artistiche, culturali, istituzionali e imprenditoriali.

Diorama Festival nasce per visione e volontà proprio del direttore artistico Cicalini, prendendo forma dal presupposto che l’arte e la cultura possano essere veicoli per rilanciare il territorio abruzzese, valorizzandone il patrimonio naturalistico, artistico, architettonico e culturale. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Montesilvano e del Ministero del Turismo, con l'alto patrocinio della Giunta e del Consiglio della Regione Abruzzo.