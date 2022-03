Al via la riqualificazione del parco delle Favole di Montesilvano, l'assessore Pompei: "Interventi in tutte le aree verdi"

Al via questa mattina 30 marzo i lavori di riqualificazione del parco delle Favole a Montesilvano, in via Verrotti. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alessandro Pompei, ricordando che l'intervento segue quelli già eseguiti nel parco della libertà (che riaprirà a breve), in via Spagna e in via Salentina. L'obiettivo è quello di fornire un notevole miglioramento per gli utenti in termini di fruibilità, confort e gradevolezza degli spazi:

"Per quanto riguarda la fruibilità, si assicura infatti l'agevole percorribilità da parte di tutti gli utenti, nelle nuove aree pavimentate, attività non adeguatamente consentita nelle attuali condizioni.

Il comfort e la sicurezza nell'utilizzo dei giochi sarà garantita dalle citate pavimentazioni e dalle recinzioni, oltre che dalla qualità e dal numero dei giochi. Inoltre, nel parco in oggetto sono già state piantate nei giorni scorsi sette Ostrya Carpinfolia e due Ginkgo Biloba, nell'ambito della campagna di piantumazione che ha interessato l’intera città. "

Saranno anche realizzati spazi ludici, ha aggunto l'assessore, nell'ambito come già detto del piano avviato dall'amministrazione De Martinis per la riqualificazione di tutte le aree verdi comunali:

“Questo è un percorso che la nostra amministrazione sta portando avanti per la manutenzione di tutti i parchi cittadini comunali: dopo aver riqualificato 'Parco della libertà' - che aprirà a breve - quello in via Spagna, e quello in via Salentina, adesso è il momento del parco delle Favole. Successivamente saranno oggetto di intervento i parchi in via Fortore, via Mincio, via Salieri e via Basilicata, e il parco Giovanni Paolo II." Pompei ha parlato di un piano ambizioso per migliorare la qualità della vita e del decoro urbano, per incentivare le attività ricreative all'aperto e di aggregazione sociale".