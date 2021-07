Scocca l'amore tra Montesilvano e Al Bano. Comardi: "Serata splendida" [FOTO]

Albano Carrisi, per tutti Al Bano, è stato protagonista ieri sera (domenica 25 luglio) di un bell'appuntamento in largo Venezuela, a Montesilvano. Il noto cantante pugliese, infatti, è stato intervistato da Federica Peluffo nell'ambito dei "Salotti Cultura e Spettacolo" che il Comune ha programmato per tutta l'estate.

L'artista, vero e proprio pilastro della musica italiana, si è raccontato ai presenti a 360 gradi, tra divertenti aneddoti sulla sua carriera e profonde riflessioni sulla vita. L'incontro, per il quale era obbligatoria la prenotazione, si è tenuto nell'assoluto rispetto delle normative anti Covid vigenti. Davvero un bell'evento.

È intervenuta anche Deborah Comardi, assessore comunale al turismo e alle manifestazioni, che ha parlato di "una serata splendida con una delle voci che hanno fatto la storia della musica italiana".