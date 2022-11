Un altro aiuto per Riccardo, il ragazzo che vive attaccato ai respiratori: i "Delinquenti attenti" donano 910 euro

I detenuti del Blocco B del carcere delle Vallette di Torino, riuniti in un gruppo che si chiama "Delinquenti attenti", hanno deciso di aiutare Barbara e suo figlio Riccardo, il ragazzo di Montesilvano che da due anni vive attaccato ai respiratori, dopo l'allarme lanciato dalla donna nelle scorse settimane e raccolto prima da "Le Iene" e poi da "La vita in diretta". È stata organizzata una raccolta fondi da destinare alla famiglia dopo aver constatato la difficoltà nel pagare le bollette a causa di un macchinario che consuma molta energia. Raccolta la somma di 910 euro, si è provveduto a spedire i soldi alla causale “Donazione per Riccardo – calore e vita”.

Una cifra che i "Delinquenti attenti" definiscono “apparentemente piccola ma, vista la situazione di povertà in cui si trova la stragrande maggioranza dei prigionieri, non è di poco conto”. I detenuti hanno inoltre inviato una lettera alle Iene con cui motivano il loro gesto e ieri sera, durante la consueta puntata del martedì, la trasmissione televisiva di Italia 1 ha dato conto di questa bell'azione. Ecco il testo della missiva:

"Tramite uno dei vostri servizi, abbiamo preso atto della vicenda del povero Riccardo e, così, abbiamo dato atto ad una raccolta fondi da destinare al ragazzo. Noi detenuti del Blocco “B” della Casa Circondariale di Torino ci tenevamo ad inviare un messaggio alle istituzioni di questo paese proprio tramite il programma televisivo “Le Iene”.

Un sollecito rivolto allo Stato italiano e agli uffici competenti affinché individuino il momento migliore per intervenire sulle necessità di alcuni soggetti e famiglie che convivono con delle problematiche di non poco conto, aggravate inoltre dal periodo di crisi che il nostro paese ormai da anni sta vivendo.

Il suggerimento che noi detenuti ci siamo permessi d dare a tutte le istituzioni del nostro paese, sarebbe quello di concentrare più energie alle istanze della gente che ormai non riesce neppure ad arrivare a fine mese.

Il focus del problema, a nostro avviso, non è più trovare un accordo tra politici e politica, ma l’accordo con le persone che ormai esasperate si sentono abbandonate da una politica incapace di far fronte ai bisogno primari delle persone, proprio come la mamma del povero Riccardo, una fra le tante che non riuscendo più a pagare la bolletta della luce guarda lo Stato italiano con sdegno e sfiducia, ritrovando al proprio fianco gente normale e “malviventi” che in qualche modo riescono a capire quando è arrivato il momento di intervenire".