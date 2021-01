Agnellina trovata in cattive condizioni, scatta la macchina dei soccorsi

L'animale è stato rinvenuto oggi, 27 gennaio, nella zona del cimitero cittadino a Montesilvano. Era molto piccolo, dal momento che aveva ancora il cordone ombelicale. In azione il servizio Apta - gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo"

Un'agnellina è stata trovata oggi, 27 gennaio, in cattive condizioni a Montesilvano, e subito è scattata la macchina dei soccorsi. Per la precisione, l'animale è stato rinvenuto nella zona del cimitero cittadino. Era molto piccolo, dal momento che aveva ancora il cordone ombelicale.

In azione il servizio Apta - gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo", che ha allertato la Asl facendo portare l'ovino malconcio all'ambulatorio Vestina. Era stato contattato anche il dottor Gianmaria Antonazzo, in una corsa contro il tempo che faceva sperare per il meglio.

Nel frattempo una volontaria dell'Enpa di Ofena si era offerta di prendere in adozione il cucciolo dopo le cure. Purtroppo, però, alla fine l'agnellina non ce l'ha fatta. Stefania Barone, nel dare la notizia, ringrazia "tutti e soprattutto chi l'ha soccorsa. Ce l'abbiamo messa tutta ma purtroppo non è servito. Chiudiamo tristemente qui questo caso".