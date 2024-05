Picchia a sangue un uomo per rapinarlo di 40 euro: individuato e arrestato dai carabinieri di Montesilvano

Avrebbe aggredito violentemente un uomo fino a farlo sanguinare per rapinarlo di 40 euro. In quel momento però in zona transitavano i carabinieri allertati da una persona che aveva assistito alla scena con la fuga del malvivente conclusasi con il suo arresto.

Questo quanto sarebbe avvenuto la notte del primo maggio in via Di Blasio a Montesilvano intorno alle 2.30. Il passante che stava in quel momento tornando a casa ha indicato ai carabinieri l'auto vicino alla quale si era consumata l'aggressione riferendo anche che l'uomo si era allontanato velocemente. Raggiunta la vittima vicino alla sua automobile, una Fiat 600, se la sono trovata davanti con il viso sanguinante, ma nonostante lo shock ha fornito dettagli importanti ai militari che a quel punto, con la precisa descrizione fatta, hanno iniziato una vera e propria caccia al responsabile della rapina trovandolo nascosto in un vicolo buio all'altezza di via Aldo Moro.

Fermato e sottoposto a perquisizione in suo possesso è stata trovata la somma sottratta all'uomo aggredito ritenuta proprio quella sottrattigli durante la violenta aggressione. Portato in caserma l'uomo, un marocchino classe 1984 con precedenti è stato arrestato e portato nel carcere di San Donato dove è in attesa dell'udienza di convalida.

Un intervento risolutivo quello dei militari impegnati durante la settimana in attività mirate di polizia giudiziaria volte alla prevenzione e repressione dei reati con particolare riguardo a quelli di carattere predatorio.