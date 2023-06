La denuncia del mediatore culturale dell'Arci: "Sono stato vittima di un'aggressione omofoba nell'indifferenza dei presenti"

Sarebbe stato vittima di un'aggressione omofoba sia verbale che fisica e nessuno avrebbe fatto nulla per fermare il presunto aggressore, ma anzi qualcuno si sarebbe anche unito agli insulti. Questo fino a quando non sono arrivati i carabinieri con l'uomo che sarebbe poi fuggito.

A raccontare l'episodio di cui sarebbe stato vittima è il mediatore culturale dell'Arci Pescara che l'aggressione, ha raccontato agli associati, l'avrebbe subito il 7 giugno in un bar di Montesilvano. Qui, racconta il giovane somalo, “un ragazzo senegalese ha cominciato a insultarmi con parole veramente violente. Tutto ciò mentre io chiedevo al barista ad intervenire, ma lui alzava le mani non facendo niente”, aggiunge dicendo che sarebbe anche aggiunto all'aggressione. Sarebbe quindi stato graffiato in faccia dal senegalese che avrebbe avuto in mano anche una bottiglia secondo quanto racconta.

La situazione, continua la presunta vittima, “poteva degenerare. Mi sono sentito violentato sia a livello fisico che psicologico”, aggiunge.

“Questa aggressione gratuita non fa parte di un paese civile. Io sono somalo, sono dovuto scappare dalla violenza del mio Paese, in quanto omosessuale. Sono ancora scioccato sia per il ragazzo che mi ha fisicamente aggredito, sia per gli altri che non sono venuti in mio soccorso, mostrando così tutta la loro omofobia. È veramente grave tutto ciò”, prosegue il mediatore culturale dell'Arci.

“Spero si abbia giustizia. Spero che non succeda mai più a nessun omosessuale, che questa omofobia abbia fine. Spero che questa aggressione sia un campanello affinché si tutelino tutte le persone della comunità Lgbtq+ con una legge adeguata visto che l'Italia è una delle poche nazioni che non ha una legge contro l'omolesbobitransfobia. Soprattutto – conclude -, dovrebbe cambiare l'educazione. Spero che il futuro sia migliore”.

Oltre all'Arci ad esprimere solidarietà sono anche Mazì-Arcigay Pescara e Agedo che, come lui, chiedono una legge per la garanzia dei diritti della comunità Lgbtqi+.