Prende a calci e pugni i carabinieri alla fine di una violenta rissa a Montesilvano, giovane arrestato

Nottata movimentata a Montesilvano nel parcheggio del supermercato "Coop" in corso Umberto I.

Sul posto si è reso necessario un intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia per una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi.

All’arrivo dei militari dell'Arma, una delle due fazioni si era già data alla fuga mentre una ragazza era riversa a terra.

Durante le attività di assistenza alla stessa da parte del personale del 118 intervenuto sul posto, il fratello, successivamente identificato in un ragazzo di 25 anni 1997, senza un apparente motivo, si è scagliato contro i militari, minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata con rito direttissimo. Denunciato a piede libero anche un altro giovane in compagnia della vittima che ha cercato di ostacolare l’operato dei carabinieri.