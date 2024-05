Gli aggiornamenti del Comune di Montesilvano sui lavori stradali in corso

Prosegue il calendario degli interventi di rifacimento dell'asfalto in varie zone e strade di Montesilvano. L?amministrazione comunale ha fatto nuovamente il punto al fine di informare gli automobilisti e i cittadini:

"Partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti su via Verrotti. Come già preannunciato, gli interventi saranno a cura di Terna che, nell’ultimo anno, ha attraversato tutta la città e tuttora sta portando avanti i lavori per la posa di un nuovo elettrodotto per il potenziamento della rete elettrica. E’ proprio in queste settimane che la società si sta, infatti, occupando del ripristino dei tratti di strada interessati dagli scavi. Terminata via Saragat, i lavori partiti il 16 maggio dal confine con Pescara, procederanno fino all’incrocio con via Matteotti, dove si attenderà il termine dei lavori a cura di e-distribuzione per poi riprendere con gli asfalti fino alla rotatoria con via Chiarini e proseguirà con quest’ultima via e, a seguire, con via Cavallotti e la strada lungofiume. "

Inoltre, il Comune fa sapere:

"Termine dei lavori di posa anche su via Di Vittorio, mentre nelle prossime settimane sono previsti i lavori di rifacimento dell’asfalto su via Campo Imperatore, appannaggio di e-distribuzione, così come è in programma un cantiere per la realizzazione di un nuovo manto stradale in via Reno. Si ricorda che dal 16 maggio e fino al 22 maggio, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via D’annunzio, nel tratto compreso tra via Ruffilli e via San Domenico, su cui comunque sarà garantita la percorrenza.

Lavori anche su via San Gottardo e via Barbato. Da oggi e fino al 25 Maggio dalle ore 7,00 alle ore 19,00 è stato disposto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via San Gottardo (tratto via Togliatti/via Massarenti) e via Barbato (tratto via San Gottardo/via Vestina), la chiusura della carreggiata garantendo comunque la possibilità di passaggio, qualora necessario, a residenti, mezzi autorizzati e di soccorso, l’istituzione del limite di velocità 20Km/h e la realizzazione di un eventuale passaggio pedonale di sicurezza e/o segnalazione di percorso pedonale alternativo dovuto ad interruzione del marciapiede per il cantiere."