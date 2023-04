La cittadella dello sport di Montesilvano diventa realtà: affidati i lavori, entro l'estate l'apertura del cantiere

Entro l'estate partiranno i lavori per la realizzazione del pattinodromo, i campi da pallavolo e da basket che saranno realizzati all'interno della struttura ci via Alfieri e che doterà Montesilvano di una realtà attesa da anni dagli atleti, quello della rotellistica in particolare. L'annuncio arriva dall'amministrazione. L'appalto è stato infatti affidato alla ditta Di Prospero che si è aggiudicata il bando finanziato con 2 milioni e mezzo di fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Per avere l'infrastruttura che affiancherà il campo di calcio di via Ugo Foscolo e che sorgerà nel quartiere Pp1 ci vorrà un anno e mezzo

“Dotare la nostra città di un pattinodromo era promessa elettorale che avevamo fatto ai cittadini di Montesilvano ed ora siamo pronti a trasformarla in realtà - dichiara con soddisfazione il sindaco Ottavio De Martinis -. Sarà un polo sportivo molto importante non solo perché ci consentirà di offrire agli atleti un impianto che da tempo attendevano ma soprattutto perché potrà ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale che per la nostra città sono anche un’ottima occasione di promozione turistica”. Ad aver seguito l'iter è stato l'assessore comunale allo sport Alessandro Pompei che sottolinea come il nuovo polo sportivo sia stato progettato secondo i criteri imposti a livello internazionale dal Coni e definito nei minimi dettagli a seguito di una riunione che si è svolta in Comune tra i rappresentanti della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) e i progettisti, la quale ha visto la partecipazione del dirigente comunale Marco Scorrano, del sindaco De Martinis e della consigliera comunale Alice Amicone in qualità di presidente della commissione sport che ha manifestato grande soddisfazione: “È un sogno che diventa realtà – commenta -. Abbiamo scelto il terreno comunale di via Alfieri perché vicino al campo sportivo di via Foscolo, così da dare vita ad una cittadella dello sport nel quartiere più nuovo della città. Sorgerà anche a due passi dalla stazione, dal Pala Dean Martin e dal polo ricettivo dei grandi alberghi”.