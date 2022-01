Adriano Tocco è il nuovo capogruppo della Lega in consiglio comunale a Montesilvano

Adriano Tocco è il nuovo capogruppo al Comune di Montesilvano della Lega. Prende il posto del consigliere Corrado Di Battista, ed è già presidente della commissione turismo e consigliere delegato al pala Dean martin. La prossima settimana, viste le nomine di alcuni consiglieri in giunta, ci saranno le elezioni delle nuove presidenze di alcune commissioni consiliari. Il sindaco Ottavio De Martinis ha accolto positivamente la nomina di Tocco:

“Sono certo che la professionalità e le capacità del consigliere Tocco saranno fondamentali per la crescita del gruppo all’interno del consiglio . Auguro al neo capogruppo i miei auspici per il lavoro che saprà portare avanti e ringrazio il consigliere Di Battista per l’impegno prestato finora”.

Il consigliere ha dichiarato di aver accettato l'incarico con spirito di appartenenza al partito e al gruppo con il quale sicuramente farà cose buone, composto attualmente da sei consiglieri più il presidente del consiglio Ernesto De Vincentiis.

"Sono certo che faremo grandi cose, mettendo al primo posto il bene della città di Montesilvano. Ringrazio i colleghi consigliere, il presidente, il sindaco De Martinis e l’intero partito per l’incarico, che spero di condurre con la collaborazione di tutti e portando sempre avanti le istanze dei cittadini con l’obiettivo di concludere il programma elettorale, affiancando l’azione amministrativa del sindaco in questa seconda parte di mandato. Abbiamo ancora tante opere da realizzare con i nuovi lavori pubblici, che partiranno a breve e con le manutenzioni, che serviranno per migliorare Montesilvano anche dal punto di vista turistico, rendendola più attrattiva. In questa fase difficile di emergenza sanitaria sarà importante anche capire il futuro della Nuova Pescara, la cui scadenza spero possa essere rinviata per organizzarci al meglio e nei tempi giusti. Spero che anche la classe dirigente regionale possa prendersi la responsabilità di questa scelta, posticipando l’attuazione della legge, per ragionare meglio su una fusione di servizi vantaggiosa per tutti”.

Tocco ha infine annunciato alcuni importanti eventi che si svolgeranno a gennaio al palacongressi di caratura nazionale come i campionati italiani di scherma specialità spada, mentre a fine febbraio un ampionato nazionale di burraco con la partecipazione di numerosi giocatori e altre manifestazioni di grande interesse.