Copiosa perdita dalla volta, chiusa la galleria della circonvallazione a Montesilvano [VIDEO]

Il Comune di Montesilvano avvisa la cittadinanza che in via precauzionale, l'Anas ha interdetto al traffico veicolare l'accesso alla circonvallazione, la strada statale 714 di via Palmiro Togliatti - zona cimitero - in entrambe le direzioni.

Si invita la popolazione a uscire di casa solo per motivi strettamente necessari e con estrema prudenza.

La decisione deriva dopo la copiosa perdita di acqua e terra che si è verificata dalla volta della galleria. Un video eloquente, girato da Matteo Di Profio, ha fatto il giro delle chat whatsapp. Poco prima era crollata una parete laterale della galleria San Silvestro che ha portato all'inevitabile chiusura anche di questo tunnel.